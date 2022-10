Stadtmarketing und Gemeinsamhandel laden für Montag zu Halloween-Veranstaltungen in der Zweibrücker Innenstadt ein.

Los geht es schon am frühen Nachmittag auf dem Schlossplatz. Dort wird bei Tageslicht in die Zweibrücker Halloween-Nacht hineingefeiert. Programmhöhepunkt ist laut City-Managerin Petra Stricker das „Halloween-Spektakel“ zu Beginn der Dämmerung am Hexen-Brunnen auf dem Hallplatz.

Auf dem Schlossplatz öffnen um 14 Uhr die Schausteller ihre Stände und die beiden Karussells. Der Kinderschutzbund und das THW sind vor Ort, und ab 15 Uhr können die Kinder am Lagerfeuer der Waldjugend Stockbrot backen und Kürbisse schnitzen. Um 16 Uhr beginnt die Kinder-Grusel-Kostüm-Show für Kinder bis 16 Jahre. Bewerbungsformulare findet man auf der Website der Stadt, und man bekommt sie per Mail an stadtmarketing@zweibruecken.de. Die Schlosstreppe wird zur Bühne, die die teilnehmenden Kinder auf einem roten Teppich erreichen. Eine Jury wählt den Halloween-Superstar 2022 aus. Sie achtet auf originelle Verkleidungen und passende Bewegungen zum Kostüm. Zum Abschluss der Kostüm-Show präsentiert Elmiras Orient einen Gruseltanz.

Gegen 17.20 Uhr geht es mit den Fackelträgern der THW-Jugend zum dampfenden Hexen-Brunnen auf den Hallplatz. Dort beginnt gegen 17.45 Uhr das Halloween-Spektakel. Zum Auftakt prämiert Rosenkönigin Annika die Sieger der Kinder-Grusel-Kostüm-Show. „Nach einer Performance mit Tanz, Geistern der Nacht und dem feuerspeienden Brunnen zieht das Gruselvolk durch die Fußgängerzone zurück zum Schlossplatz. Dort findet nach deren Ankunft vor dem Schloss ein Bodenfeuerwerk mit Maskentanz statt“, kündigt Petra Stricker an.