Wie die Geschäftsführung der Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg mitteilt, hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Sparkassen im Saarland zu einem Warnstreik aufgerufen. Daher bleiben am Montag, 11. Oktober, fast alle Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saarpfalz geschlossen. Die kreisweit einzige Ausnahme werde die Geschäftsstelle Am Markt in St. Ingbert sein. Diese öffnet am Montag von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Unter Telefon 06841 1000 bleibe die Kreissparkasse Saarpfalz am Montag erreichbar. Geld- und Selbstbedienungsautomaten sowie die Internetseite der Kreissparkasse Saarpfalz bleiben in Betrieb.