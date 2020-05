Ab Montag werden in Rheinland-Pfalz und damit auch in der Region Zweibrücken die Corona-Beschränkungen gelockert. Fast alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, auch Friseure. Und viele Schüler dürfen oder müssen wieder in die Schule gehen. Was dabei zu beachten ist, darauf gibt Christina Rauch Antwort, die für Schulen zuständige Beigeordnete der Stadt Zweibrücken.Wie kommt mein Kind zur Schule?Die Busse und Bahnen werden zum Schulstart den Schülertransport wieder aufnehmen. In Bussen und Bahnen müssen Masken getragen werden.

Wie läuft der Schulstart ab?Schon seit letztem Montag besuchen 400 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule in Zweibrücken, die vor einer Prüfung stehen, den Unterricht. Ab kommenden Montag werden zusätzlich 272 Viertklässler der acht Grundschulen und 1937 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen schrittweise wieder die Schule besuchen. Insgesamt werden ab Montag rund 2200 Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften in unterschiedlichen Modellen in den Zweibrücker Schulgebäuden mit dem Arbeiten beginnen. Das wird eine Herausforderung für uns alle.

Worauf wird in puncto Hygiene in den Zweibrücker Schulen geachtet?Wir setzen in den Schulen den „Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ um. Die Stadt setzt in den Schulgebäuden die geforderten Hygienemaßnahmen um. Bei dieser Arbeit gibt es für die Verwaltung keine Sonntage und Feiertage mehr. Am Sonntag, 3. Mai, werden wir die von der Landesregierung bereitgestellten Alltagsmasken aus Stoff für die Schülerinnen und Schüler bei der Ausgabestelle abholen und sie im Schulverwaltungsamt für alle Schulen gemäß der jeweiligen Schülerzahl portionieren. Sie werden noch am Sonntag an alle Zweibrücker Schulen ausgeliefert, zusammen mit einem Vorrat an Desinfektionsmitteln.

Wird alles reibungslos laufen?Ich glaube, wir sind mit den Schulleitungen auf einem guten Weg. Der Schulstart am 27. April hat gut funktioniert und nun blicke ich guten Mutes auf den Start am 4. Mai.

Wird es an den Ganztagsschulen ein Mittagessen geben?Wir sorgen schrittweise wieder für ein Mittagessen – bei der gebotenen Hygiene. Zunächst ist die Ausgabe von Lunchpaketen geplant.

Wird es weiter eine Notbetreuung geben? Für Schüler, die zwar noch nicht wieder in der Schule unterrichtet werden, die aber von ihren Eltern nicht daheim betreut werden können, also für Schüler der Klassenstufen eins bis drei und fünf bis neun?Ja. Die Notbetreuung wird sogar auf die üblichen Unterrichtszeiten erweitert. rhp/oy