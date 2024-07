Die Gewerkschaft IG Metall ruft die Zweibrücker Belegschaft der Tadano Demag GmbH (TDG) für Montag, 15. Juli, zum zweiten Mal nach dem 5. Juli zum Warnstreik auf. Gestreikt wird ab 6 Uhr morgens, 24 Stunden lang. Die Zweibrücker Geschäftsführung erklärt, dass sie das Grundrecht auf Streik selbstverständlich respektiere. Sie warnt aber davor, dass Kampfmaßnahmen die schwierige Situation im Betrieb weiter verschärften, weil sie zum erneuten Ausfall der Produktion führten. Weitere Störungen und Rückgänge in der Produktion setzten „die Zukunft der gesamten TDG aufs Spiel“, so die Geschäftsführung. Deren Ziel sei es, das Unternehmen langfristig zukunftsfähig aufzustellen und so viele Arbeitsplätze wie möglich in Zweibrücken zu sichern. Mit der IG Metall seien weitere Gesprächstermine vereinbart; man hoffe, zum „konstruktiven Austausch zurückkehren“ zu können.