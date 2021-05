Bei der Firma Nestlé-Wagner GmbH im saarländischen Nonnweiler-Braunshausen (Kreis St. Wendel), die die Wagner-Tiefkühlpizzen herstellt, sind die rund 1700 Beschäftigten für Mittwochabend, 19. Mai, zum Warnstreik ab 20 Uhr aufgerufen. Die Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten (NGG) will damit „ein starkes Signal für die zweite Verhandlungsrunde“ im aktuellen Tarifkonflikt setzen. Die Wagner-Mitarbeiter seien „Coronahelden“, die in der Pandemiekrise „Deutschlands Kühlschränke füllen“. Beim ersten Verhandlungstermin am 28. April um einen neuen Lohn- und Gehaltstarifvertrag für die 7000 Beschäftigten in der Nährmittelindustrie Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland hätten die Arbeitgeber 1,7 Prozent mehr Lohn „und eine nicht bezifferte Coronaprämie“ offeriert. Mark Baumeister von der Gewerkschaft NGG nennt das ein „Magerangebot angesichts der guten Geschäftsergebnisse der Branche“.