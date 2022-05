Am Mittwoch, 4. Mai, drohen erneut Streiks in städtischen Zweibrücker Kindergärten. Laut Stadtverwaltung hat die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen. Um Notgruppen planen zu können, habe das Jugendamt am Montag in den Kitas nachgefragt, welche Einrichtungen mitstreiken wollen. Viele Kitas nutzen aber ihr Recht, hierzu keine Angaben zu machen. Laut Rathaussprecher Jens John ist bislang bekannt, „dass sich die Kinderkrippe Apfelbäumchen, der Kinderhort Max & Moritz sowie die Spiel- und Lernstuben Herzog-Wolfgang-Straße, Webenheim-, Junker-, Brücken- und Schwalbenstraße nicht am Streik beteiligen und geöffnet haben“. Die Kinderkrippe Klitzeklein bleibe am Mittwoch geschlossen. Notgruppen gebe es in den Kitas Kleine Welt und Abenteuerland. Die Tagesstätten Regenbogen und Sonnenschein verkürzen ihre Zeiten. Auch in der Kita Arche Kunterbunt werde gestreikt. Noch sei unklar, ob es dort eine Notgruppe gibt. In den Kitas Bei den Fuchslöchern und Hand in Hand soll das Personal noch keine Streikabsicht bekundet haben. Keine Informationen gebe es zu den Kitas in freier Trägerschaft.