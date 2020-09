Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten von acht saarländischen Krankenhäusern am Mittwoch zu einem Warnstreik auf. Betroffen sind das Kreiskrankenhaus in St. Ingbert, das Knappschaftskrankenhaus in Sulzbach, die SHG Klinik am Sonnenberg, das Klinikum in Saarbrücken, die SHG Klinik in Merzig, das Knappschaftsklinikum in Püttlingen, die SHG Klinik in Völklingen und das Kreiskrankenhauses in Saarburg. Die Warnstreiks sollen am Mittwoch, 6 Uhr, beginnen und dauern bis zum Ende der Spätschicht, teilte Verdi mit.