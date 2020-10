Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch in der laufenden Tarifrunde alle im öffentlichen Dienst der Pfalz Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Stadtverwaltung Zweibrücken informierte, dass wegen des Streikaufrufs die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in der Grinsardstraße geschlossen bleiben muss und es auch Hinweise gebe, dass die Kita „Kunterbunt“ in der Bleicherstraße bestreikt werde. Ein Notbetrieb oder eine Verteilung der Kinder auf andere städtische Einrichtungen könne unter anderem wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht gewährleistet werden, hieß es bei der Stadtverwaltung. Eine Bestätigung des Warnstreiks bei den beiden Kitas war von Verdi nicht zu erhalten, ebenso nicht bei den Einrichtungen selbst.