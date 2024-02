Im Tarifkonflikt im Omnibusgewerbe ruft die Gewerkschaft Verdi die Tarifbeschäftigten der privaten Busbetriebe für Mittwoch, 21. Februar, zum ganztägigen Streik auf. Der Ausstand soll sich von 3 Uhr morgens bis zum Schichtende am selben Tag erstrecken. Wie schon bei den vorherigen Warnstreiks in den vergangenen Wochen gilt der Aufruf auch für das Personal der Stadtbus Zweibrücken GmbH. Zudem sind mehrere Standorte der DB Regio Bus betroffen, nicht aber die Firma Regionalbus Zweibrücken (RBZ), die den Überlandverkehr im Zweibrücker Umland besorgt. Laut Verdi fallen am Mittwoch vielerorts der Berufspendler- und der Schülerverkehr aus.