Von Patrick Göbel

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft die rund 160 Beschäftigten der Bexbacher Schokoladenfabrik Fuchs & Hoffmann Kakaoprodukte GmbH am Mittwoch ab 12 Uhr zum vierstündigen Warnstreik auf. NGG fordert 13 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten, mindestens aber 400 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Beim zweiten Verhandlungstermin am vergangenen Mittwoch habe die Arbeitgeberseite 200 Euro mehr bei einer Laufzeit von 14 Monaten angeboten – plus einer Inflationsausgleichsprämie von 50 Euro netto pro Monat. Nach diesen 14 Monaten sollte die Prämie jedoch wieder wegfallen. Tobias Wolfanger, Geschäftsführer der NGG, Region Saar, sah in diesem Angebot einen „Reallohnverlust. Das ist nicht die Wertschätzung der Arbeit, die sich die Beschäftigten von ihrer Unternehmensführung erhofft haben“, sagte er.

Morgen, am Donnerstag, ist der nächste Verhandlungstermin. Fuchs & Hoffmann produziert für viele bekannte Süßwaren und Lebensmittel.