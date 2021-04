Am Mittwoch um 10 Uhr öffnet das Freibad an der Schließ seinen Zwei-Schicht-Betrieb. In den Becken wie auf der Liegewiese wird es in Corona-Zeiten ein außergewöhnliches Erlebnis sein. Die Stadtwerke sind gespannt, wie die Besucher das Angebot annehmen.

Die Stadtwerke, die seit Jahresbeginn neben dem Hallenbad auch für das Freibad verantwortlich sind, hatten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Hätten rein wirtschaftliche Gründe den Ausschlag gegeben, wäre das Freibad in diesem Sommer geschlossen geblieben. Denn die Vorgaben durch die Corona-Pandemie sind für den Betreiber eine zusätzliche finanzielle Belastung. Man braucht mehr Personal und Security. Und der Aufwand, Wege und Liegeflächen zu markieren, ist beträchtlich. Hinzu kommt, dass die Anlage täglich zweimal gereinigt und desinfiziert werden muss. Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann hatte vor zehn Tagen schon darauf verwiesen, dass das ohnehin defizitäre Freibad mit jedem Öffnungstag 1000 Euro an zusätzlichen Kosten verursacht.

In Ausnahmefällen Tickets an der Kasse

Das Bad öffnet in zwei Schichten jeweils vier Stunden: von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Jugendliche und Studenten einen Euro weniger. Hygieneplan und Badeordnung haben die Stadtwerke mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Maximal 300 Badegäste sind pro Schicht auf dem Freibadgelände erlaubt. Bis 14 Uhr müssen die ersten Besucher das Bad wieder verlassen, damit gereinigt und desinfiziert werden kann. Ab 15 Uhr dürfen dann die Nachmittagsgäste ins Bad. Tickets können bis zu vier Tage im Voraus auf der Internetseite des Freibads gebucht werden, in Ausnahmefällen gibt es aber auch welche an der Kasse, wenn noch keine 300 Eintrittskarten verkauft wurden.

Neuer Zugang am Heckenweg

Damit sich möglichst wenig Besucher auf dem Gelände begegnen, sind die Bewegungsräume eingeschränkt. Ein- und Ausgang sind voneinander getrennt. Der neue Zugang befindet sich am Heckenweg, der von der Landauer Straße zum Bleicherbach führt. Der Ausgang führt über die Brücke, die als bisheriger Zugang zum Freibad diente. Auf dem Gelände selbst müssen die Gäste im Einbahnwegverkehr im Gegenuhrzeigersinn um die Becken zu ihrem Liegeplatz gehen.

Kiosk öffnet zunächst am Nachmittag

Auch in den Becken sind die Abstände zu den anderen Schwimmern einzuhalten. Maximal 75 dürfen sich gleichzeitig im Nichtschwimmerbecken aufhalten. Der Einstieg erfolgt auf der Seite, auf der sich das Babybecken befindet. Das Becken muss dann auf der anderen Seite zum Kiosk hin verlassen werden. Das Gleiche gilt fürs Schwimmerbecken, das in Längsrichtung durch eine Leine geteilt wird. Dadurch entstehen zwei Bereiche, in denen Schwimmer im Gegenuhrzeigersinn ihre Bahnen ziehen können. Jeweils 50 Personen dürfen gleichzeitig in das zweigeteilte Becken.

Patrick Lang, der den Kiosk im Freibad betreibt, will zunächst nur am Nachmittag öffnen. Nach seinen Erfahrungen im Freibad Miesau kämen morgens nur wenige Badegäste. „Wenn in Zweibrücken mehr kommen und der Bedarf da ist, öffne ich auch gerne schon morgens“, meint er.