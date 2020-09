Die Fußballklubs in der Bezirksliga Westpfalz Süd haben am Mittwochabend die zweite englische Woche der Saison vor der Brust. Dabei trifft unter anderem der Tabellensechste SG Knopp/Wiesbach um 18.30 auf den FK Clausen, eine Stunde später tritt der Vorletzte SG Rieschweiler II zu Hause zum Kellerduell der Punktlosen gegen den SV Herschberg an. Die ursprünglich für 19 Uhr vorgesehene Partie SV Battweiler gegen TSG Trippstadt wurde dagegen vom Klassenleiter Reiner Ehrgott abgesetzt. „Da gab es zwei Corona-Verdachtsfälle bei Spielern der TSG Trippstadt. Die sind in ersten Untersuchungen inzwischen wohl negativ getestet worden, sollen aber noch bis 2. Oktober in Quarantäne bleiben“, erklärte Ehrgott dazu. Aus diesem Grund sei bereits auch die Begegnung der Trippstadter beim FC Queidersbach am vergangenen Wochenende ausgefallen.