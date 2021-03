Seit 25. Januar muss man im Saarland in Bussen und Bahnen im öffentlichen Personennahverkehr medizinische Schutzmasken tragen. Dies gilt auch für den Aufenthalt an Bahnhöfen und Bushaltestellen. Für Mittwoch, 10. März, ist im Saarland der erste Maskenkontroll-Aktionstag des Jahres 2021 angekündigt. An Verkehrsknotenpunkten, Haltestellen und Bahnhöfen mit großem Personenaufkommen sowie Schulzentren wird die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. Kontrollen können auch während der Fahrt in Zügen stattfinden. Dabei kommen Präventionsteams der Ortspolizeibehörden, Landes- und Bundespolizei sowie der Verkehrsbetriebe zum Einsatz. 2020 hatte es im Saarland drei landesweite Aktionstage zur Kontrolle der Maskenpflicht im Nahverkehr gegeben.