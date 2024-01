Am kommenden Dienstag, 30. Januar, wird die L101 zwischen dem Blieskasteler Stadtteil Altheim und dem Gersheimer Ortsteil Peppenkum gesperrt. Zwischen 8.30 und 16.30 Uhr wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) Straßenschäden beseitigen, die durch einen Verkehrsunfall entstanden sind. Der Verkehr wird in dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen über Medelsheim (Gemeinde Gersheim) und Blieskastel-Pinningen umgeleitet. Der LfS teilt mit, dass sich die Baustelle wetterbedingt verlängern oder verschieben kann.