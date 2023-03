Die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen fürs nächste Schuljahr sind abgeschlossen. Englisch liegt im Trend. Eine andere Fremdsprache verliert an Bedeutung.

In und um Zweibrücken werden nach den Ferien alle Fünftklässler mit Englisch anfangen. „Am Hofenfels-Gymnasium gab es dieses Jahr zu wenig Anmeldungen mit Französisch als erste Fremdsprache“, teilt auf Anfrage Brigitte Neuenschwander mit, die Konrektorin der Mannlich-Realschule plus. Sie ist zuständig für die Organisation der gemeinsamen Orientierungsstufe von Mannlich-Realschule plus und Hofenfels-Gymnasium. Während es dort dieses Jahr also keine Klasse mit Französisch als Erstsprache geben wird, „kam im letzten Jahr dann doch noch eine Französisch Erste-Fremdsprache-Klasse zusammen“, ruft Neuenschwander in Erinnerung. „Nur war das eine Mischklasse, in der nicht alle Schülerinnen und Schüler Französisch als erste Fremdsprache hatten.“ Das Hofenfels-Gymnasium war bislang traditionell die Schule in Zweibrücken, an der man in der fünften Klasse mit Französisch als erster Sprache starten konnte. Auch wenn dies in diesem Jahr nicht möglich sei, könnten die Schüler, welche ab der sechsten Klasse Französisch als zweite Fremdsprache wählen, „an einem Französisch-Ergänzungsangebot/Unterricht teilnehmen“, sagt Brigitte Neuenschwander.

Insgesamt, so erläutert die Konrektorin, werden in der gemeinsamen Orientierungsstufe 204 Schüler und Schülerinnen aufgenommen und daraus neun Klassen gebildet – aufgeteilt in fünf Klassen am Hofenfels-Gymnasium und vier Klassen an der Mannlich-Realschule plus. Das sind rund 20 Anmeldungen weniger als im Vorjahr.

Kennenlern-Nachmittag im Juli

Im Gebäude der Mannlich-Realschule plus wird es eine Bläserklasse geben. Neuenschwander zufolge „ist auch dies wieder eine Mischklasse. Das heißt, nur ein Teil nimmt am Bläserunterricht teil. Alle Kinder haben aber in den ersten Wochen Gelegenheit, beim Bläserangebot zu ,schnuppern’, sodass die Zahl noch steigen kann.“ Alles in allem zeigt sich Neuenschwander mit den Anmeldungen „sehr zufrieden“. Denn mehr Kinder nähmen wieder an Sport- und Musikangeboten der örtlichen Vereine teil, „was uns freut“.

Am Helmholtz-Gymnasium wurden „zum neuen Schuljahr 2023/24 insgesamt 134 Schülerinnen und Schüler angemeldet“, berichtet Schulleiterin Kerstin Kiehm. Damit liegt die Zahl der Anmeldungen in etwa auf Vorjahresniveau. 45 Schüler werden laut Kiehm die Ganztagsschule in Angebotsform besuchen; es wird fünf fünfte Klassen geben, „davon werden drei Klassen bilingual unterrichtet“. Schon seit Jahren bietet das Helmholtz-Gymnasium Englisch bilingual ab der fünften Klasse an. Kiehm: „Auch in diesem Jahr sind wir sehr zufrieden mit den Anmeldezahlen und freuen uns auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler.“ Diese werden Mitte Juli bei einem Kennenlern-Nachmittag begrüßt und in die Schulgemeinschaft aufgenommen, kündigt Kiehm an.

Real- und Integrierte Gesamtschulen

An der Herzog-Wolfgang-Realschule plus geht man davon aus, „dass es nicht bei den 31 Kindern bleiben wird, die bis Mitte Februar bei uns angemeldet wurden“. Zwei Klassen kämen dort aber auf jeden Fall zustande. Auch 2022 habe man um diese Zeit im Frühjahr nur etwas über 30 Anmeldungen gehabt, schließlich dann aber doch zwei fünfte Klassen mit zusammen 45 Schülern gebildet. Erfahrungsgemäß kämen immer noch Nachzügler hinzu.

Neben den genannten weiterführenden Schulen in Zweibrücken können Schüler nach der vierten Klasse auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Contwig besuchen. Das wollen laut Thorsten Höh, Pressesprecher der Kreisverwaltung, insgesamt 112 Schüler, gut ein Dutzend mehr als im Vorjahr tun. 45 der 112 Schüler kommen Höh zufolge aus Zweibrücken. Starten wird die IGS nach den Sommerferien mit vier fünften Klassen.

Ferner teilt Höh mit, dass die Integrierte Gesamtschule (IGS) Thaleischweiler-Fröschen nach den Sommerferien insgesamt 112 Fünftklässler begrüßen werde – das sind vier mehr – und die Realschule plus in Vinningen 27 Kinder, was dort sieben weniger als im Vorjahr sind.