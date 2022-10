An der Kreuzung Hofenfels-/Saarlandstraße, an der die Ampel seit Wochen ausgefallen ist, hat sich am Freitag ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet. Wie Polizisten vor Ort berichteten, waren gegen 13 Uhr zwei Autos an der Einmündung zusammengestoßen. Einer der beiden Wagen sei durch den Aufprall etwa 20 Meter weit in Richtung Landstuhler Straße geschleudert worden, wo er gegen ein drittes Auto prallte. Nach dem Unfall blieb die Kreuzung eine Zeit lang gesperrt, während Trümmerteile beseitigt wurden. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Unfall niemand verletzt.