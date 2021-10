Am Freitagnachmittag spukt es im Zweibrücker Jugendzentrum (Juz) in der Maxstraße 18: Das Juz lädt zusammen mit der Schulsozialarbeit in den Keller ins Halloween-Dungeon ein. Dungeon ist englisch und bedeutet Verlies. Alle Kinder können ab 14.30 Uhr den Gruselparcours absolvieren. Ab 17 Uhr ist er für Jugendliche ab 14 Jahren freigegeben. Wer kommt, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein und seine Kontaktdaten angeben. Bei Fragen hilft Julian Hein, Telefon 06332 871-577, E-Mail juz@zweibruecken.de, weiter.