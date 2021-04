Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Saarland in den Werkstätten für behinderte Menschen für Freitag, 23. April, zum 24-stündigen Warnstreik auf. Für die rund 5200 Awo-Beschäftigten im Landesverband Saarland haben am Montag, 19. April, Tarifverhandlungen begonnen. Die Arbeitnehmerseite fordert die Übernahme der aktuellen Tabellenentgelte aus dem Tarifvertrag der Länder. Laut Verdi-Sprecher Mirko Gelfert wird am Streiktag für eine Mindestbetreuung der betroffenen Werkstattbeschäftigten gesorgt. Pandemiebedingt werden die Warnstreikenden zum Daheimbleiben aufgerufen; eine öffentliche Kundgebung könne diesmal nicht stattfinden. Zur Awo gehören derzeit etwa 300 Einrichtungen im Saarland.