Von Patrick Göbel

Am Freitag hatte die Gewerkschaft Verdi Postzusteller im Saarland zum Warnstreik aufgerufen. Laut Verdi waren elf Postfilialen betroffen; auch in Homburg, Bexbach oder Neunkirchen. Rund 100 Mitarbeiter beteiligten sich am Streik, berichtet Verdi. Manche Filialen waren geschlossen, in anderen war der Betrieb eingeschränkt.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten 15 Prozent mehr Geld. Azubis sollen pro Jahr 200 Euro mehr bekommen. „Rund 140.000 der 160.000 Tarifbeschäftigten sind in den niedrigsten Entgeltgruppen eingruppiert“, so Verdi. Sie seien in besonderem Maß von der Inflation betroffen. Bisher hat die Post die Forderungen zurückgewiesen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. und 9. Februar statt.