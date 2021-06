Zweibrücken ist (noch) nicht bekannt als El Dorado für Radfahrer – auch wenn die Stadt gerade aktuell zum zweiten Mal am Stadtradeln teilnimmt. Das möchten die Aktivisten von Fridays for Future ändern und laden für Freitag zur Fahrraddemo ein. Laut Josephine Wunderberg soll die Demo nicht nur auf Klimaschutz, sondern auch auf Fahrradfahrer im Straßenverkehr aufmerksam machen. Wunderberg: „Wir möchten weder bei Gegenverkehr und am Straßenrand parkenden Autos überholt werden noch an Kreuzungen bei Vorfahrt unsererseits unterschätzt oder gar ignoriert werden.“ Außerdem fordert die Gruppe ein ausgebautes Radnetz und eine Weiterführung der Radwege, die derzeit „irgendwo im Nirgendwo“ enden, so Wunderberg. Start ist am Freitag um 16 Uhr auf dem Herzogplatz. Zunächst wird in einer kleineren Runde von ungefähr viereinhalb Kilometern über die am meisten befahrenen Autostraßen der Zweibrücker Innenstadt geradelt. Danach gibt es einen Stopp auf dem Alexanderplatz mit Aktionen. Wer noch fit ist und noch mehr Kilometer für das Stadtradeln sammeln möchte, kann sich dann einer größeren Runde durch Zweibrücken anschließen und weitere neun Kilometer zurücklegen.