Wenn am Freitag die Fußball-EM beginnt, ist das auch der Startschuss fürs Blieskasteler Altstadtfest. Die Veranstalter verknüpfen das zweitägige Fest mit gleich zwei Public Viewings. Auf zwei Großleinwänden auf der Rockbühne und auf dem Paradeplatz können die Besucher am Freitagabend das EM-Eröffnungsspiel gucken, bei dem das Gastgeberland Deutschland gegen Schottland kickt. Eröffnung des Altstadtfests ist – inklusive Fassbieranstich durch Bürgermeister Bernd Hertzler – am Freitag um 17 Uhr auf dem Paradeplatz. 30 Stände wird es geben, und 16 Bands und DJs werden spielen beziehungsweise auflegen. Auch die Zweibrücker Rockband Purple Haze ist am Start. In der Von-der-Leyen-Straße findet man Essensstände. Damit sich die Kinder nicht langweilen, gibt es für sie am Schlangenbrunnen unter anderem eine Hüpfburg. Am zweiten Festtag, dem Samstag, gibt es ab 15.30 Uhr auf dem Paradeplatz eine Seifenblasen-Clown-Show. Ab 23 Uhr spielt auf der Rockbühne mit Sin City eine weitere Zweibrücker Band.