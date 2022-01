Um einen Unfallschaden zu reparieren, wird am Freitag, 14. Januar, in Neunkirchen die Zufahrt von der Bildstocker Straße (L125) zur B41 in Fahrtrichtung Autobahn 8 von 10 bis 13 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wird über die Zufahrt zur B41 in Richtung Ottweiler und dann über den Verkehrskreisel Sinnerthal (Nähe Impfzentrum) ausgewiesen.