Am Freitag, 16. Juli, muss in der Richard-Wagner-Straße (L 119) in Homburg mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau kündigt für den Zeitraum von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr Reparaturarbeiten auf der Straße an – in Höhe der Shell-Tankstelle Geimer. In beiden Fahrtrichtungen wird dafür jeweils die linke Fahrspur gesperrt. Staus seien vor allem im Berufsverkehr möglich.