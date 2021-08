Die deutsche Autobahn GmbH lässt am Freitag, 6. August, von 8 bis etwa 17 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Saarlouis Schäden in der Ausfahrtsschleife Merchweiler beheben. Die Ausfahrt bleibt während der Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung führt über das nahe Autobahnkreuz Saarbrücken. Mit Verkehrsstörungen sei nicht zu rechnen.