Am Freitag von 17 bis 19 Uhr kann man sich auch in Contwig auf Corona testen lassen – kostenlos und ohne Anmeldung. Die künftige Bürgermeisterin Nadine Brinette (CDU) will mit dem zweistündigen Angebot zunächst sehen, ob überhaupt Bedarf besteht. Mit im Boot sind das Contwiger DRK und Apothekerin Ulrike Mayr von der Laurentius-Apotheke. Getestet wird in der ehemaligen VR-Bank in der Ortsmitte, gleich bei der Apotheke. Wer sich testen lassen möchte, kann einfach am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr vorbeikommen. Die Helfer nehmen mit einem Wattestäbchen einen Abstrich aus Nase oder Rachen, der auf einen Teststreifen gegeben wird. Nach 15 Minuten steht das Ergebnis fest.

