30 Jahre nach der Gründung des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) machen die Straßenlampen schlapp. Sie auszutauschen kostet Geld, hat aber auch sein Gutes.

Die Verbandsversammlung vergab am Dienstag den Auftrag an die Pfalzwerke, 45 ausgefallene oder defekte Leuchten auszutauschen und auf LED umzustellen. Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, wendet der Zef für die Instandsetzung der Leuchten 26.200 Euro auf. Mit den Pfalzwerken bekam der günstigste Bieter den Zuschlag. Insgesamt leuchten 365 Straßenlampen die Straßen auf dem Zef-Gebiet aus, etwa 270 müssen in den kommenden Jahren ersetzt werden. Der Zef plant, sie nach und nach gegen LED-Lampen auszutauschen. Das, so die Recherche der Verwaltung, könnte die Betriebskosten um etwa 80 Prozent mindern. Laut Zef-Geschäftsstelle verbrauchten die 365 Lampen im vergangenen Jahr rund 172.000 Kilowattstunden Strom, den man für 41.700 Euro einkaufte. Bei einer kompletten Umstellung auf die energieeffizientere LED-Technik ließen sich an Betriebskosten 33.400 Euro sparen.