Einen Katzensprung vom Turnerjahrmarkt-Festgelände entfernt, öffnet das Zweibrücker Freibad am Pfingstmontag seine Pforten.

„Spielt das Wetter mit, machen wir das Freibad am Pfingstmontag auf“, kündigt der Zweibrücker Stadtwerke-Chef Werner Brennemann den Saisonauftakt für das Schwimmbad an der Schließ für den 25. Mai an. Da für die Feiertage Temperaturen um die 30 Grad angesagt sind, sollte es mit diesem Termin eigentlich klappen. „Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke, die in Zweibrücken sowohl das Freibad als auch das Hallenbad betreiben. Stichwort Hallenbad: Geplant ist, dass die Schwimmbecken im Badeparadies am 26. Juni in die Sommerpause gehen, die eine Woche nach den Ferien am Sonntag, 16. August, endet.

„Voriges Jahr hatte uns der Wettergott ja nicht gerade verwöhnt“, hofft Brennemann, dass an der Schließ in der neuen Saison die Vorjahres-Besucherzahl von gut 27.500 Badegästen übertroffen wird. Zum Vergleich: 2023 hatte man im Freibad knapp 31.800 Besucher gezählt, und im warmen Sommer 2024 verfehlte die Freizeiteinrichtung die Marke von 33.000 Gästen nur um Haaresbreite.

Ohne Fördergelder keine Sanierung

Es ist kein Geheimnis, dass das vor gut 60 Jahren angelegte Zweibrücker Freibad von diversen altersbedingten Zipperlein geplagt wird. Eine Studie, die die Stadtwerke bei der Saarbrücker Beraterfirma S.I.G. Schroll Consult in Auftrag gegeben hatten, geht von einem Sanierungsaufwand im Umfang von 11,8 Millionen Euro aus. Zum Beispiel müsse die Betriebstechnik erneuert werden, und jeden Tag versickere Wasser durch Risse in den Becken. „Ohne Geld von außen ist für uns eine Generalsanierung aber nicht machbar“, betont Brennemann, dass man auf millionenschwere Zuschüsse und Fördergelder angewiesen sei. Zuletzt sei ein Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ abgelehnt worden. „Jetzt haben wir beim Bund Gelder aus einem anderen Fördertopf beantragt“, verweist der Geschäftsführer auf das Programm „Sanierung kommunaler Schwimmbäder“, das vom Bundesbauministerium aufgelegt wurde – mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro bundesweit. „Um Badeunfälle zu verhüten, wünscht die Bundesregierung, dass jedes Kind schwimmen lernt. Aber dann müssen auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Badeanstalten im Land in ordentlichem Zustand sind“, hofft er auf Gelder aus dem neuen Fördertopf.

Derweil haben die Stadtwerke ihre Vorbereitungen für den Saisonstart abgeschlossen. Das Freibad sei „ausgewintert“, formuliert Brennemann. Alle fälligen Reinigungs- und Hygienemaßnahmen seien erledigt. Reparaturen gab es im Sanitärtrakt, und in einigen Duschkabinen mussten Fliesen ausgetauscht werden. Anfang April wurden die Becken neu gestrichen. Der dort durch die Risse bedingte Wasserverlust beträgt nach Brennemanns Worten fünf bis sechs Kubikmeter am Tag. Was durch das Einleiten neuen Wassers ausgeglichen werde. „Das kommt aus unserem Blockheizkraftwerk und hat deshalb sofort die Becken-Wassertemperatur von 21 Grad Celsius.“

Genügend Schwimmmeister an Bord

Gerüstet sei das Freibad auch in personeller Hinsicht. „Um unser Team aus Rettungsschwimmern zu ergänzen, haben wir dafür geeignete Studenten mit Zeitverträgen eingestellt. Auch Schwimmmeister sind genügend an Bord“, sagt Werner Brennemann. Trotzdem mag er nicht ausschließen, dass das Bad im Fall einer Krankheitswelle beim Personal auch mal unverhofft geschlossen bleiben muss. „Sollte das passieren, geben wir die Schließung über die Stadtwerke-Homepage und die Zweibrücken-App bekannt.“

Freibad

Das Zweibrücker Freibad an der Schließ öffnet in diesem Jahr vom 25. Mai bis 16. August, täglich von 14 bis 20 Uhr. Die Kasse schließt um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter kann das Bad auch früher oder ganz geschlossen bleiben. Eine Tageskarte kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Es gibt Elferkarten für 25 Euro. Der Feierabendtarif ab 17 Uhr beträgt 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Freien Eintritt haben Geburtstagskinder bis 15 Jahre sowie Inhaber der Ehrenamts- oder Jugendleiterkarte (Juleica).