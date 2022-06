Jugendliche und junge Erwachsene vom Internationalen Bund (IB) haben am Donnerstag, 30. Juni, am Europaring ein mannshohes Insektenhotel aufgestellt. Geschaffen wurde die Umweltschutz-Anlage von acht jungen Leuten beim Projekt Job-Action. Kerstin Pick, Susanne Lilischkis und Ruth Vierengel-Blum von der Vereinigung ZW-vernetzt haben dem IB den Standort zur Verfügung gestellt. Das große Insektenhotel, das eine Lehmplatte und diverse Nistmöglichkeiten enthält – unter anderem aus Stroh – , ist eine Spende des IB an ZW-vernetzt. Für fast alle Jugendlichen, die am Projekt beteiligt waren, war es das erste Mal, dass sie ein Insektenhotel gebaut haben.