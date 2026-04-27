Die Zweibrückerinnen zeigen im letzten Oberliga-Spiel der Saison beim ASC Quierschied ihr bestes Spiel ohne Harz. Aber nach dem Anschlusstor kippt das Momentum.

Das Beste an dieser Saison der Oberliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken: Sie ist vorbei. Mit einer 34:38 (15:19)-Niederlage beim ASC Quierschied ging am Samstagabend eine sehr schwierige, nervenaufreibende und von enormem Pech begleitete Runde zu Ende.

Beim Tabellensiebten, der in einer Halle spielt, in der nicht geharzt werden darf, „haben wir sicher eine unserer besten Leistungen ohne Harz in dieser Runde gezeigt“, war SG-Trainer Rüdiger Lydorf mit der Angriffsleistung am finalen Spieltag zufrieden. 34-mal netzten die Zweibrückerinnen ein. Überragende 15-mal traf dabei Rückraumspielerin Vera Jänicke, die das Spiel ohne Haftmittel normalerweise auch nicht sonderlich schätzt. Mit der Top-Leistung zog die treffsicherste Zweibrückerin in der Torschützinnentabelle noch an Sarah Zinkgraf vorbei. Sie sicherte sich Platz acht mit 128 Saisontoren, von denen sie – und das ist sogar Liga-Spitze – 127 aus dem Feld heraus erzielte. Alle Spielerinnen vor ihr traten des Öfteren an den Siebenmeterpunkt.

Torhüterin Drumm fehlt

Es reichte gegen Quierschied trotzdem nicht zum Sieg. Da Konkurrent Ottweiler sein letztes Spiel gewann, rutschte die SG am Finaltag auf Rang elf ab, übernahm am Ende doch wieder – sportlich gesehen – die rote Laterne. „Leider“, bedauerte Lydorf. Der Abstieg ist dennoch kein Thema, da ja zwei Teams freiwillig die Liga verlassen beziehungsweise bereits verlassen haben.

Lydorf musste verletzungsbedingt kurzfristig auf Torhüterin Clara Drumm verzichten, die zuletzt ihren Anteil daran hatte, dass die Zweibrückerinnen zwei Siege feiern konnten. Dieser Rückhalt fehlte im Defensiv-Paket Abwehr-Torhüterin. Die 38 Tore, die Zweibrücken kassierte, „waren dann natürlich zu viele Gegentore. Da ist es fast unmöglich, ein Spiel zu gewinnen“, resümierte Lydorf. Zumal die körperlich präsenten Quierschiederinnen mit der erfahrenen Veronika Gawron, die sechsmal gegen Zweibrücken traf, und der zehnfachen Torschützin Lea Knapp zwei Spielerinnen haben, die in der Torjägerinnenliste noch vor Jänicke rangieren.

Nahe am Ausgleich

Die Partie begann aber gut für Zweibrücken. Charlotte Krauß traf in der Anfangsphase, Vera Jänicke war sofort präsent. Nach sechs Minuten führte die SG 5:3, Katrin Hoffmann hatte getroffen. Der Vorsprung wurde bis Mitte der ersten Halbzeit ausgebaut. Lea Bullacher netzte zum 12:8 für die Gäste ein (15.). Ein 5:0-Lauf brachte Quierschied die 13:12-Führung und das Team zurück ins Spiel. Mit einer 19:15-Führung für die Gastgeberinnen ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Krauß, die den Torbann für Zweibrücken brach. Quierschied konnte Vera Jänicke in dieser Phase nicht ausschalten, und nach 35 Minuten war die SG nach dem Treffer von Lejla Carkadzija auf 21:22 heran. Die Hoffnung auf den dritten SG-Sieg in Folge lebte wieder auf. Aber das Momentum blieb auf Quierschieder Seite. Es gelang den Zweibrückerinnen nicht, sich die Führung zurückzuholen. Die Entscheidung fiel zwischen der 37. und 45. Minute, als die Gastgeberinnen von 23:22 auf 30:25 wegzogen. Den Rückstand konnten die Zweibrückerinnen nicht mehr aufholen.