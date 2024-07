Am Donnerstag, 11. Juli um 15 Uhr ist es so weit: Dann öffnet das Homburger Eden-Kino in der Zweibrücker Straße wieder seine Türen. Alle Besucher bekommen eine mittlere Tüte Popcorn kostenlos. Am Eröffnungstag kann man um 15.15, 17.45 und 20.30 Uhr den neuen „Minions“-Film „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ sehen – einmal in 2D und in 3D –, außerdem „Alles steht Kopf 2“ (in 2D um 15 und in 3D um 20.15 Uhr). Auch zu sehen am Donnerstag ist um 17.45 und 20.30 Uhr „To the Moon“ und um 20.15 Uhr „A Killer Romance“. Neuer Betreiber des Kinos ist Familie Ohl, der das Gebäude seit gut 30 Jahren gehört. Ihr Enkelsohn Jason Bode leitet das Kino, das auch renoviert wurde.