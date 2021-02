Von Donnerstag, 25. Februar, 8.30 Uhr, bis zum darauffolgenden Freitagabend, 18 Uhr, wird die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Neunkircher Kreuz in Höhe der Ausfahrt Waldmohr repariert. Vor allem im Berufsverkehr drohen Verkehrsbehinderungen. Wie die Autobahn GmbH in Neunkirchen mitteilt, werden nacheinander die Überhol- und die rechte Fahrspur geflickt. Der Verkehr wird jeweils einstreifig an der Baustelle vorbeigeleitet.