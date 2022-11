Die Gewerkschaft IG Metall ruft ihre Mitglieder am Donnerstag auch in Zweibrücken zu einem flächendeckenden Warnstreik auf. „Es wird noch kein 24-Stunden-Warnstreik sein. Wir wollen aber unseren Forderungen vor der vierten Verhandlungsrunde erneut Nachdruck verleihen“, sagt Peter Vollmar, 2. Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Homburg-Saarpfalz. Man werde die Arbeit in der Frühschicht so beenden, um in starker Zahl bei einer für Donnerstag geplanten Kundgebung in Saarbrücken dabei sein zu können. In den laufenden Gehalts-Tarifverhandlungen kommen die Verhandlungsführer der Arbeitgeberverbände Metall- und Elektro und der IG Metall am Donnerstag in Intercity-Hotel in Saarbrücken zusammen. Die IG Metall ruft für 10 Uhr zu einer Kundgebung vor der Saarbrücker Saarlandhalle mit anschließendem Demonstrationszug zum Tagungsort an der Westspange auf.