Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi plant am Dienstag, vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern am Donnerstag, noch einmal kleinere Warnstreik-Aktionen. Unbestätigt von Verdi, sollen auch wieder einige der städtischen Kindertagesstätten bestreikt werden. Vergangene Woche waren es drei. Die Kita „Abenteuerland“ in der Grinsardstraße informierte Eltern bereits über einen Warnstreik und sicherte eine Notbetreuung zu. Der für die zwölf städtischen Kitas zuständige Bürgermeister Christian Gauf sagte am Sonntag, man sei von Verdi nicht informiert worden, könne das Ausmaß des Warnsteiks nicht abschätzen. Man bemühe sich um Lösungen für betroffene Eltern.