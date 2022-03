Vom Streik des Kita-Personals nach Gewerkschaftsangaben 21 Einrichtungen in der Saarpfalz betroffen. Verdi bittet Eltern, sich bei der Betreuungseinrichtung ihrer Kinder zu erkundigen, ob diese sich am Streik beteiligt.

Nach dem die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 25. Februar aus Sicht der Arbeitnehmerseite enttäuschend beendet wurden, soll es am Dienstag in den Kindertagesstätten erste Streiks geben. Wie Verdi-Sprecher Stefan Schorr mitteilt, haben sich weitere Kitas im Saarland dem Warnstreik am kommenden Dienstag angeschlossen. Die meisten der streikenden Einrichtungen werden ganztägig geschlossen bleiben. Schorr rechnet aufgrund der großen Verärgerung unter den Beschäftigten mit einer starken Beteiligung am Streik. Verdi bittet die Eltern um Verständnis. Schorr empfiehlt: Eltern mögen sich in ihrer Einrichtung erkundigen, ob auch diese vom Streik betroffen ist und am Dienstag geschlossen ist.

Nach Angaben der Gewerkschaft ist die Landeshauptstadt mit 26 bestreikten Einrichtungen bislang am stärksten von der Tarifauseinandersetzung betroffen. Auch in der Saarpfalz haben sich zahlreiche Kitas dem Warnstreik angeschlossen. Darunter seien 16 Einrichtungen in Neunkirchen und fünf in St. Ingbert, so Verdi (Stand Montag).