Wetterlage:

Hoch Jürgen zieht von den Niederlanden nach Osteuropa und zapft aus Südwesteuropa extrem heiße Luft an. Am Mittwoch beeinflusst uns von Frankreich her Tief Carolin, einzelne Hitzegewitter sind zu erwarten.

Vorhersage:

Der Dienstag startet bei lauen 18 Grad. Tags ist es durchgängig sonnig, die Sonne brutzelt unablässig nieder. Mit einem mäßigen südöstlichen Wind wird 37 Grad heiße Luft herangeführt. Sehr hohe Waldbrandgefahr. Im Rheinland sind bis 40 Grad möglich.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt mit minimal 19 Grad sehr lau. Die Luft wird mit vorübergehender Winddrehung auf West etwas feuchter, so sind neben viel Sonnenschein und einigen Quellwolken bei 36 Grad am Nachmittag und Abend einzelne teils heftige Hitzegewitter möglich, welche die heiße Luft Richtung Osten wegräumen.

Nach einer 16 Grad milden Nacht zum Donnerstag bringt dieser wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern und Gewittern. Mit 28 Grad ist es sehr warm, aber deutlich kühler als am Vortag. Es weht ein leichter bis mäßiger westlicher Wind.

Der Freitag kommt bei 14 Grad aus der Nacht, und bringt in der Spitze 30 Grad. Es ist freundlich und trocken bei einem leichten nordöstlichen Wind.

Wettertrend:

Am Wochenende freundlich, einzelne Gewitter am Samstag nicht ausgeschlossen bei Nachmittagswerten um 30 Grad. Nächste Woche könnte die Hitze mit über 35 Grad wieder zu uns herein schwappen.