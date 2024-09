Am Mittwoch ist in einem Papiercontainer samt -presse des Aldi-Marktes in der Straße Am Stadtbad in Homburg ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, berichtet die Polizei Homburg. Homburger Feuerwehrleute konnten den Brand, der gegen 10.45 Uhr am Mittwochvormittag ausgebrochen war, „ohne besondere Vorkommnisse“ löschen, so die Polizei. Die Feuerwehrleute hatten den Container erst von Hand leeren müssen, bevor sie, ausgestattet mit Atemschutzgeräten, mit den Löscharbeiten beginnen konnten. Ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro sei laut Polizei entstanden. Brandherd sei im Papiercontainer am Übergang zur Papierpresse gewesen. Warum der Container gebrannt hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt noch. Beteiligt waren die Feuerwehren Homburg Mitte, Kirrberg und die Werksfeuerwehr von Bosch.