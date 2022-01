In diesen Minuten, Montag, 18 Uhr, soll auf dem Herzogsplatz vor dem Zweibrücker Rathaus eine öffentliche Versammlung beginnen. Dem Anmelder, Kristian Fink, und seinen Mitstreitern geht es darum, für Solidarität in der Pandemie einzutreten. Man distanziere sich von Impfgegnern und Leugnern leider allzu oft schwerer Krankheitsverläufe von Coronavirus-Infizierten, sagt der ehemalige Intensivpfleger. Die Demo sei bewusst auf nur zehn Teilnehmer beschränkt bei der Ordnungsbehörde, der Stadtverwaltung, angemeldet worden. Man könne so sicherstellen, dass alle Auflagen der Corona-Verordnung eingehalten werden. Eine Demo anzumelden, sei der richtige Wege in einer Demokratie, seine Meinung öffentlich zu äußern, so Fink.

An den vergangenen Montagen hatten sich immer wieder Menschen zu gemeinsamen Umzügen durch die Zweibrücker Innenstadt getroffen, zuletzt knapp 100. Die Treffen waren nicht als öffentliche Versammlung angemeldet, politische Forderungen wurden nicht laut. Die Polizei nahm vereinzelt Personenkontrollen vor. Bestätigt sind zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.