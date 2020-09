Das Wahllokal ist geschlossen, die Stimmen sind ausgezählt, der neue Ortsvorsteher in Oberauerbach steht aber noch nicht fest. Willy Danner-Knoke von der SPD und die CDU-Kandidatin Katja Krug-Abdessalem treten in zwei Wochen, am 27. September, in der Stichwahl erneut gegeneinander an. Grund: Keiner der drei Kandidaten schaffte es, mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich zu vereinen. Die meisten Wählerstimmen, nämlich 185, erhielt Danner-Knoke. Das entspricht 44,9 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen. Krug-Abdessalem vereinte 151 Stimmen (36,7 Prozent) auf sich. 76 Oberauerbacher (18,4 Prozent) stimmten für den parteilosen Jörg Wagner. Von den 933 Wahlberechtigten gaben 419 ihre Stimme ab – sieben Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag folglich bei 44,9 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Ortsvorsteherwahl im Mai 2019 gaben 59 Prozent der stimmberechtigten Oberauerbacher ihr Votum ab.