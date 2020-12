Am Montag, 14. Dezember, läuft in der Landesschau Rheinland-Pfalz um 18.45 Uhr im Südwest-Fernsehen ein Beitrag über die Hengstbacher Straße. Wie der SWR mitteilt, kommen in dem Beitrag die Landfrauen, der gemischte Chor, der Obst- und Gartenbauverein und die Dorfjugend vor. Die Straße ist die längste in Hengstbach, der Dorfbrunnen ist Zentrum des Ortes und gleichzeitig Treffpunkt. „Doch in diesem Jahr war das öffentliche Leben in Hengstbach durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Jetzt steht es fast still, und am Dorfbrunnen, wo einige Häuser seit Jahren dem Verfall preisgegeben sind, könnte man fast vermuten, ganz Hengstbach versinke in tiefe Depression. Das stimmt natürlich nicht!“, schreibt der SWR. Die Menschen genössen die Ruhe.