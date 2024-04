In Deutschland steigt ab 14. Juni die Fußball-Europameisterschaft, 18 Jahre nach dem WM-„Sommermärchen“. Drei Tage zuvor spielen Grundschüler der Region das EM-Turnier schon mal durch.

Am Montagabend wurden dafür im Zweibrücker Rathaus die Schulen den Gruppen und Nationen für die Mini-EM zugelost. 19 Grundschulen stellen bei der Mini-EM die 24 Mannschaften, die im Zweibrücker Westpfalzstadion in sechs Gruppen den echten Spielplan der Europameisterschaft durchspielen. „Ich freue mich sehr, dass wir so ein Turnier nach der Corona-Zeit wieder spielen können und auch darüber, dass so viele Schulen von außerhalb mitmachen“, sagte die Beigeordnete Christina Rauch, die zusammen mit Steffi Baumann vom Schul- und Sportamt Losfee war. Die Mini-EM 2021 und die Mini-WM 2022 waren zuletzt beide ausgefallen.

Ziel: mit dem zugelosten Land vorher beschäftigen

Bei der jetzigen Mini-EM der Stadt Zweibrücken und der RHEINPFALZ zog die Grundschule Einöd das große Los: Die kleinen Grundschüler dürfen in der Gruppe A als Deutschland kicken. Titelverteidiger Italien wird in Gruppe B von der Grundschule Bechhofen vertreten. Die Italiener hatten die wegen Corona auf 2021 verschobene „echte“ EM im Finale gegen England mit 3:2 nach Elfmeterschießen gewonnen.

Alle bei der Auslosung vertretenen Schulen konnten gleich ihre Tüten mit den Trikots mitnehmen. Denn Ziel der Mini-EM ist es auch, dass sich die Schüler mit dem zugelosten Land im Unterricht beschäftigen und ihre Mannschafts-Shirts samt Nationalflagge gestalten und bemalen. Die Mini-EM beginnt am 11. Juni ab 9.30 Uhr, es wird auf vier Feldern zugleich gespielt. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten, ab den Halbfinals 15 Minuten.