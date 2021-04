In der protestantischen Kindertagesstätte „Himmelsgarten“ in Kirkel-Altstadt wurden zwölf Kinder und neun Erzieherinnen positiv auf Corona-Infektionen getestet. Nach Angaben des Gesundheitsamts im Saarpfalz-Kreis ist dies des Resultat von Testungen am 20. April. Für das Kita-Personal und die betroffenen Familien wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die Einrichtung bleibt bis einschließlich 29. April geschlossen. Weitere Kontaktpersonen sollen noch ermittelt werden.

