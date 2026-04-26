Der Vorletzte gegen den Letzten: Im Kellerduell der Fußball-A-Klasse setzte sich die SG Maßweiler-Höhmühlbach gegen den TV Althornbach mit 5:1 (3:0) durch.

Die Gastgeber mussten in gelben Trainingsleibchen gegen den TVA spielen. Sie hatten irrtümlich angenommen, dass die Althornbacher wie gewohnt in roten Trikots antreten. Darum wichen sie selbst auf blaue Jerseys aus. Da sie nur diesen Trikotsatz vor Ort hatten, mussten sie die Überziehhemden nutzen.

Trainingsspielcharakter hatte die Begegnung vor 80 Zuschauern dennoch nicht. In der ersten Halbzeit ging des meist in Richtung Althornbacher Tor. Noah Hock hatte die ersten beiden Chancen – einmal mit dem Fuß (7.) , einmal per Kopf (9.), doch noch fand der SG-Stürmer das Tor nicht. Dann ließ Philipp Ziemerle zu großen Abstand zu Gegenspieler Hock, der sich den Ball somit ungehindert bis zur Grundlinie vorlegte, um ihn dann mit Übersicht auf Niklas Huber zurückzulegen. Dessen Abschluss, mit der Innenseite genommen, landete am Pfosten. Die Althornbacher konnten die Szene nicht bereinigen. Jens Schneble bekam den Ball 17 Meter vor dem Gehäuse. Er zögerte nicht lange und traf mit einem schönen Fernschuss ins lange Eck zum 1:0 (18.).

Ecke direkt verwandelt

Die Gäste spielten nun einen sehr sehenswerten und flinken Angriff über sieben Stationen. Per Steckpass auf Zielspieler Timo Lugenbiehl war die Chance auf den Ausgleich sehr groß, doch der TVA-Stürmer vergab. Dann der Moment des Thomas Semmet auf der anderen Seite: Zwei Eckstöße hatte er mit Wucht und Effet jeweils schwer erreichbar für seine Mitspieler getreten. Beim dritten Anlauf nahm er sich die Worte eines Zuschauers zu Herzen. „Er meinte, ich soll ihn mal direkt probieren, und das hat dann ja auch perfekt geklappt“, schilderte SG-Spielführer Semmet seinen besonderen Treffer zum 2:0 (25.). „Das passiert vielleicht bei 100 Versuchen einmal, und eigentlich trainiere ich das auch nicht, sondern versuche, sie immer auf den Mann zu bringen“, gab er hernach ehrlich zu.

Treffer Nummer drei erzielte Jens Schneble per Foulelfmeter (30.). Torwart Marcel Frary ahnte zwar die Ecke, der Schuss war aber zu wuchtig. Eike Knoch hatte Hock im Strafraum gelegt und dafür die Gelbe Karte gesehen.

Leiner reagiert

Bei sommerlichen Temperaturen zeigte Althornbachs Team in der zweiten Hälfte mehr Elan. Die ersten Möglichkeiten gehörten Spielertrainer Janik Greinert und seinen Jungs. Franzo Giunta nahm in der 57. Minute die Möglichkeit wahr und traf ebenfalls per Foulelfmeter. Nur noch 3:1. SG-Coach Kevin Leiner reagierte darauf mit Personalwechsel und der Umstellung auf zwei Sechser im Mittelfeld. Jetzt hatten die Gastgeber wieder mehr Zugriff auf Ball und Gegner.

Die Althornbacher verfielen dagegen wieder in ihr Muster der ersten Halbzeit, nämlich schlampig von hinten herausspielen und den Gegenspielern zu viel Zeit lassen. Kevin Schmidt traf aus dem Fünfmeterraum nach einer Ecke zum 4:1 (64.). 20 Minuten vor dem Ende der nächste Wermutstropfen für die Gäste. Eike Knoch sah für ein taktisches Foul Gelb-Rot.

Selbstkritisch

„Letztlich war das dann auch egal, mit so einer Leistung kannst du gegen keine Mannschaft in der Klasse bestehen“, musste Janik Greinert eingestehen. „Von uns allen war das viel zu wenig, nur die zehn Minuten nach der Pause waren okay. Das Positive ist, dass eben im Mannschaftskreis jeder eingesehen hat, dass es so war. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und sehen dann, was am Ende dabei herauskommt.“

Viel zufriedener natürlich SG-Trainer Leiner, der sogar noch das 5:1 (85.) durch Hock bejubeln durfte. „Genauso müssen wir die letzten vier Spiele auch angehen, nur dann haben wir eine Möglichkeit, die Klasse zu halten. Die zehn Minuten zwischendurch haben mir nicht gefallen, der Rest war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, zog er sein Fazit.