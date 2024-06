Bei nur noch zwei ausstehenden Spielen ist der Klassenverbleib für Schlusslicht Althornbach kaum noch machbar.

Es war wieder nichts mit dem ersten Saisonsieg für die Damen 30 des TC Althornbach in der Oberliga: Mit 3:6 verloren sie ihr viertes Saisonspiel zu Hause gegen die Spielgemeinschaft Beckingen/Nalbach und liegen damit fast aussichtslos auf dem letzten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt rückt damit in weite Ferne, denn es sind nur noch zwei Spiele in der Runde zu absolvieren.

Bereits nach den sechs Einzeln war die Heimniederlage besiegelt, die TCA-Damen lagen aussichtslos mit 1:5 hinten. Die Begegnung in Althornbach hätte durchaus anders verlaufen können, weil gleich drei Einzel erst im Champions-Tiebreak entschieden wurden. Dabei ging aber nur das Spiel an Position drei zwischen Alexandra Süs und Christina Schmitt mit 6:3, 3:6, 10:4 an Althornbach. Julia Dieter an Position eins und Elena Süs verloren ihre Spiele im Entscheidungssatz.

In den abschließenden drei Doppelspielen verkauften sich die Althornbacherinnen gut, siegten im Doppel zwei und drei zweimal im Champions-Tiebreak zur am Ende etwas versöhnlichen 3:6-Gesamtniederlage.

So spielten sie

TC Althornbach - SG Beckingen/Nalbach 3:6

Einzel (1:5): Julia Dieter - Annika Lux 4:6, 6:2, 8:10; Elena Süs - Melina Schmidt 3:6, 6:3, 4:10; Alexandra Süs - Christina Schmitt 6:3, 3:6, 10:4; Liza Helfenstein - Rebecca Krier 1:6, 0:6; Ann-Kathrin Bieber - Ann-Karthrin Scholtes 5:7, 3:6; Katja Klein - Barbara Müller 0:6. 2:6

Doppel (2:1): Dieter/Alexandra Süs - Lux/Schmidt 1:6,1:6; Elena Süs/Bieber – Schmitt/Scholtes 6:7, 6:2, 10:2; Helfenstein/Klein - Müller/Himbert 5:7, 6:4, 10:8.