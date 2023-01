Bei den am Wochenende ausgetragenen Tennis-Pfalzmeisterschaften in Bad Dürkheim wurde Dennis Koch vom Tennisclub Althornbach Vizemeister in der Altersklasse Herren 30. „Es war ein enges Endspiel“, beschreibt der Vizemeister sein Finale gegen Elmar Stein vom TC Mutterstadt, der an Position zwei gesetzt war. „Im ersten Satz lief es noch ganz gut für mich, ich habe diesen auch mit 6:3 gewonnen. Der zweite Satz ging dann mit 5:7 verloren.“ Im entscheidenden Champions-Tiebreak, den Stein mit 10:7 gewann, musste Koch die Stärke seines Gegners anerkennen. „Da hat er besser gespielt“, lobte der Vizemeister seinen Kontrahenten.

Auf dem Weg ins Finale setzte sich Koch zunächst im Achtelfinale mit 6:1, 6:3 gegen Bastian Vogelsang vom TV Geinsheim durch. Im Viertelfinale bezwang Koch mit bravouröser Leistung den an Nummer eins gesetzten Alexander Antrett vom TC SW Landau mit 3:6, 6:3, 10:5. Im Halbfinale traf Koch auf seinen Vereinskollegen Tim Helfenstein und setzte sich mit 6:4, 6:1 gegen den am Arm angeschlagenen Gegner durch. Mit Philipp Wiese scheiterte der dritte Althornbacher im Turnier am späteren Sieger Stein im Viertelfinale (5:7, 3:6). Andreas Brill vom TC Weiss-Blau Zweibrücken scheiterte im Achtelfinale an Viktor Veredas Salazar vom TC Hassloch.