Ungeschlagen ging die Damenmannschaft des TC Althornbach in den letzten Spieltag gegen den TC Rot-Weiß Pirmasens. Und die Ausgangslage für die Mannschaft um Spielführerin Julia Dieter war klar: Nur wenn die Serie anhält, verabschieden sich die TCA-Damen nach einem Jahr wieder von der Pfalzliga und kehren in die Verbandsliga zurück. Am Ende klappte es souverän, die Althornbacherinnen gewannen mit 7:2.

Entsprechend motiviert und konzentriert traten die TCA-Damen am Sonntagvormittag auf den Sandplätzen an. Zum Duell der Generationen kam es im Einzel an Position vier zwischen Julia