Mit vier Siegen in vier Spielen marschierten die Damen des TC Althornbach 2 durch die A-Klassen-Gruppe 63 der Vierer-Teams. Auf dem Weg zum Titel gab es dreimal ein 9:5 beim TC Bruchmühlbach und beim Park TC Grünstadt 2 und zu Hause gegen den TC RW Pirmasens 2 sowie einen glatten 14:0-Erfolg gegen den TC Waldmohr. Liza Helfenstein und Ann-Kathrin Bieber hatten in der Einzelbilanz jeweils eine weiße Weste mit vier Siegen. Zum erfolgreichen TCA-Team gehörten in der Medenrunde 2020 (Foto von links): Liza Helfenstein, Lara Stopp, Mia Bouquet, Alexandra Klos, Ann-Katrin Bieber, Janine Benoit.

.