Am Montag wird das Logo der ehemaligen Parkbrauerei an der Hofenfelsstraße abmontiert. Wie der Bauleiter der Abrissfirma, Wolfgang Bachmeyer, mitteilte, wird ab 7.30 Uhr ein Kran aufgebaut, mit dessen Hilfe das mehrere Meter große Schild vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) abmontiert werden soll. Laut Mitteilung des UBZ soll es um 9 Uhr losgehen. Wie berichtet, hatte die Stadt Interesse an dem roten Parkbrauereimännchen geäußert, um es als Symbol zu erhalten. Der UBZ gab dann Ende April bekannt, sich „die weitere Verwendung des Schildes gesichert zu haben“ – der neue Eigentümer des Areals, der Pirmasenser Investor Manfred Schenk verlangte für das Schild kein Geld, da es ansonsten dem Abriss zum Opfer gefallen wäre, so der UBZ. Wo das Schild künftig zu sehen sein wird, und welche Reparaturen daran vorzunehmen sind, war zuletzt noch nicht geklärt. Die ehemalige Parkbrauerei wird derzeit von einer Saarbrücker Firma abgerissen. Schenk will auf dem Ende der 80er Jahre stillgelegten Brauereiareal eine Einrichtung für betreutes Wohnen, ein Altenheim, ein Hotel und weitere Wohnungen bauen. hlr