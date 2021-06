Das Haus mit der Nummer 54 in der Hauptstraße von Thaleischweiler-Fröschen wird demnächst abgerissen und weicht damit dem geplanten Verwaltungsneubau, der oberhalb davon entstehen wird. Die Entscheidung im Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben am Donnerstag in Herschberg fiel einstimmig.

Rund 46.000 Euro kostet der Abriss und ist damit sogar ein wenig billiger als in der Sitzungsvorlage ursprünglich veranschlagt. Dort waren noch knapp 2500 Euro mehr aufgeführt. Beim Zusammenstellen der Sitzungsunterlagen sei ein Preisnachlass von sechs Prozent übersehen worden, erklärte Bürgermeister Thomas Peifer (CDU) dem Rat.

„Es wäre zu wünschen, wenn das bei dem Verwaltungsneubau vielleicht noch einmal der Fall wäre“, meinte Peifer augenzwinkernd mit Blick auf die geplanten Baukosten des Rathauses von mehr als acht Millionen Euro. Drei Millionen Euro davon trägt das Land, den Rest die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Das neue Rathaus soll ab Herbst gebaut werden.