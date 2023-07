Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz hat einen Verhandlungstermin angesetzt, um über die Normenkontrolle gegen den Bebauungsplan „Quartier Altes Brauereigelände“ der Stadt Zweibrücken zu entscheiden: Mittwoch, 29. November, 11 Uhr, in Koblenz. Eingereicht wurde die Klage von Eigentümern eines an das Plangebiet angrenzenden und mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks. Der Geltungsbereich des angegriffenen Bebauungsplans umfasst im Wesentlichen das Gelände der 1988 geschlossenen Parkbrauerei. Der Unternehmer Manfred Schenk hat das Gelände gekauft, um dort unter anderem ein Hotel, ein Seniorenwohnheim und Wohnhäuser zu errichten. Gegen die erste Fassung des Bebauungsplans von 2019, der mehrere Sondergebiete mit dem Zweck „Seniorenwohnen, Hotel, Wohnen“ festsetzte, klagten die Antragsteller mit Erfolg. Das OVG erklärte den ersten Bebauungsplan im Januar 2021 für unwirksam, weil er mit höherrangigem Recht nicht im Einklang stand: Die Festsetzung der Sondergebiete „Seniorenwohnen, Hotel, Wohnen“ verstieß gegen die Vorgabe, dass Sondergebiete sich wesentlich von anderen Baugebietstypen unterscheiden müssen. Für den vorgesehenen Nutzungsmix wäre der Baugebietstyp „Mischgebiet“ in Betracht gekommen. In der Folge wurde der Bebauungsplan neu aufgestellt. Diese zweite Fassung setzt nunmehr im südlichen Teil des Plangebiets ein „urbanes Gebiet“ fest und für den nördlichen Teil ein allgemeines Wohngebiet sowie Grünflächen. Ihre erneute Normenkontrollklage begründen die Antragsteller im Wesentlichen damit, dass die neue Planung die mit der vorgesehenen Nutzung verbundene Verkehrssituation und die daraus für ihr Grundstück resultierende Verkehrslärmproblematik nicht bewältige.