„Darts muss weg vom Kneipen-Image“, sagt Florian Jonitz. Zusammen mit seiner Freundin hat er ein Dart-Zentrum eröffnen. In Räumen, die vielen Zweibrückern ein Begriff sind.

Ein Dart-Zentrum mit dem Namen Fly Darts haben Florian Jonitz und seine Freundin Vanessa Zeitler an Christi Himmelfahrt in der Lammstraße 11 in Zweibrücken eröffnet. Älteren sind die Räume noch als Billardcafé bekannt, Jüngeren als Shisha-Bar Moon oder Home-Burgerladen. Florian Jonitz wiederum ist vielen bekannt durch sein Restaurant Jonis am Hallplatz.

Auf rund 100 Quadratmetern im zweiten Stock über einer Fahrschule warten fünf Dart-Automaten für Softdarts und fünf Steeldart-Scheiben mit Tablet-Zählwerk auf Dartspieler aller Alters- und Spielklassen. Die beiden Betreiber wollen damit sowohl Jugendliche ansprechen als auch Vereine, Amateure wie Profis.

„Darts muss weg vom Kneipen-Image“

Der Dart-Hype um „Gaga“ Clemens hat die Idee von Florian Jonitz, die der Hobby-Dartspieler seit Jahren mit sich herumträgt, schließlich noch einmal befeuert. Seit Mitte März haben beide die zuvor leerstehenden Räume renoviert. „Darts muss weg vom Kneipen-Image. Bei uns darf weder geraucht werden, noch gibt es harte Alkoholika. Wir sind familien- und kindertauglich und wollen damit den Nachwuchs an den Dartsport heranführen“, sagt Florian Jonitz.

Neben Getränken gibt es kleine Snacks. Zwei Separées können getrennt angemietet werden, beispielsweise von Vereinen, aber auch dem gegenüberliegenden Helmholtz-Gymnasium wollen Jonitz und Zeitler ihr Fly Darts für schulische Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung stellen. Für Jugendliche, die dann unter sich sein können, ist das Fly Darts, dessen Eingang in der Bleicherstraße liegt, montags, mittwochs und freitags zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr geöffnet, ansonsten täglich ab 17 Uhr für alle anderen Besucher.